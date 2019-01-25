Рекордный «улов»: в Москве изъято полторы тонны насвая

В Москве изъята крупная партия некурительного табачного изделия насвай, распространение которого в России считается административным правонарушением – сотрудники полиции провели удачную спецоперацию на территории одного из московских вокзалов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Задержаны граждане Российской Федерации и государств ближнего зарубежья. В арендуемых злоумышленниками складских помещениях и местах их проживания изъято около 1,5 тонн веществ растительного происхождения. Проведённое исследование подтвердило, что в составе изъятого вещества содержится насвай (вид некурительного табачного изделия), оптовая или розничная продажа которого на территории Российской Федерации является административным правонарушением», – сказала Волк.

Она уточнила, что всего было задержано семь человек. В их отношении составлены протоколы об административном правонарушении по пункту 2 статьи 14.53 КоАП РФ. Кроме того, трое привлечены к ответственности по статье 18.8 КоАП РФ, решается вопрос об их выдворении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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