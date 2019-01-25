Россияне задолжали миллиарды: стали больше тратить и меньше копить

Россияне стали брать больше кредитов, при этом в семьях начинают тратить все больше денег, а копить – все меньше, что способствует росту прибыли кредитных организаций. Такие данные, как передает корреспондент РИА «Новый День», приводятся в обзоре банковского сектора, который опубликован на сайте ЦБ РФ.

По данным регулятора, рост кредитования физлиц в России в 2018 году вырос на 22,8% – в 2017 году эта цифра составляла лишь 13,2%. Такую ситуацию эксперты в значительной степени связывают с увеличением ипотечных кредитов и необеспеченных потребительских ссуд, чему способствовало снижение процентных ставок. В среднем рублевые кредиты физлица в ноябре могли получить под 12,4% годовых. В январе 2018 года средняя ставка составляла 13,5%.

В то же время кредитный портфель по необеспеченному потребкредитованию за 11 месяцев прошлого года также возрос на 21,8% и достиг 7,3 трлн рублей – в 2017 рост составлял лишь 10,5%. Просроченные свыше 90 дней долги по таким кредитам в 2018 году уменьшились на 4,3%.

При этом серьезно увеличился за январь-ноябрь 2018 года ипотечный жилищный портфель – рост составил на 22,2%, при том, что годом ранее он увеличился лишь на 13,5%. Однако объем задолженности к 1 декабря достиг 6,5 трлн рублей, что на 25% больше, чем годом ранее.

Вырос в 2018 году на 13,8% и объем автокредитов, к концу ноября он достиг 806 млрд рублей. В 2017 году рост составлял 12,5%. Здесь аналитики также отмечают сокращение объема просроченных долгов – с 9,8% до 7,5% от общего количества.

Общий объем кредитов, выданных физическим лицам, на 1 января 2019 года составил 14,9 млрд рублей. Годом ранее эта цифра не достигала и 12,2 млрд рублей.

Что касается банковских вкладов россиян, то за 11 месяцев прошедшего года они увеличились на 6,5%, и это меньше, чем годом ранее – тогда рост составил 10,7%. В ЦБ уточнили, что общий объем вкладов на 1 января 2019 года достиг 28,5 трлн рублей.

Вместе с тем в минувшем году вырос объем депозитов и средств организаций на счетах банков – рост составил 6% против 4,8% годом ранее. Средства организаций на счетах увеличились на 2,8%, а депозиты – на 7,9%.

Сами банки в 2018 году получили прибыль в 1,345 трлн рублей. Это в 1,7 раза больше, чем было в 2017 году. В обзоре уточняется, что в декабре объем прибыли кредитных организаций составил 65 млрд рублей, при том, что за декабрь 2017 года был зафиксирован убыток в 82 млрд.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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