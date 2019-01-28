«Заминировал пять раз»: в Москве задержан подросток-«террорист»

Сотрудники центра по противодействию экстремизму УВД задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в заведомо ложных сообщениях о минировании учебного заведения на территории новой Москвы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД полковник внутренней службы Юрий Титов.

Он отметил, что в межмуниципальные отделы полиции УВД по ТиНАО на протяжении месяца пять раз поступали сообщения о минировании учебного заведения в поселении Кленовское. При проверке информации в каждом случае незамедлительно было задействовано значительное количество сотрудников различных силовых ведомств. На месте происшествия работали кинологи и следственно-оперативная группа. Принимались меры к эвакуации учащихся в безопасное место.

При проведении проверочных мероприятий информация о минировании ни по одному из сообщений не подтвердилась. По данным фактам органами предварительного следствия УВД по ТиНАО возбуждены уголовные дела по ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

В результате комплекса оперативно-розыскных сотрудникам полиции удалось определить номер, с которого производились телефонные звонки, и задержать злоумышленника. Им оказался 15-летний подросток, проживающий в ближнем Подмосковье. В настоящее время задержанный полностью сознался в содеянном.

«Полицейские устанавливают причины, по которым несовершеннолетний совершал ложные звонки. С родителей подростка взято обязательство о присмотре над несовершеннолетним подозреваемым», – уточнили в пресс-службе столичной полиции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.01.19

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