Жириновский раскрыл особенности транзита власти в РФ: готовится к созданию Российская Конфедерация

В Кремле прорабатываются два варианта транзита власти после завершения четвертого президентского срока Владимира Путина. Как считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский, один из сценариев предполагает трансформацию государственного устройства страны. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», политик заявил сегодня в Госдуме во время обсуждения за круглым столом массовых протестов «желтых жилетов» во Франции.

«Сейчас президент [избран] на 6 лет. Год уже прошел. В 2024 году могут быть очередные выборы, – напомнил Жириновский. – По Конституции действующему президенту нельзя идти. Есть два варианта, как им сохранить власть для их команды».

Первый вариант, пояснил лидер ЛДПР, уже отработанная схема с передачей власти председателю правительства. «Это опытнейший человек. И он [может быть избран президентом] на два срока до 2036 года», – сказал он и отметил, что есть и другой сценарий. «Допустим, Путин не хотел бы пост оставлять. Что они могут сделать? Трансформировать государство», – уточнил политик.

Как сказал Жириновский, государство при этом должно быть трансформировано таким образом, чтобы изменились его границы и появилась новая Конституция – в этой случае «обнулятся все сроки» президентства Путина.

«Что можно включить в состав России? Белоруссию, Малороссию, а, может быть, всю Украину удастся. Включить Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье, а, возможно, Казахстан захочет. Таким образом, будет образовано новое государство. Его можно назвать РК – Российская Конфедерация. Где будет невозможен выход из нее, но будут самые широкие права у всех регионов, включая центральные», – заявил Жириновский.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 28.01.19

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