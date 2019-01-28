В Москве будет еще больше православных храмов: одна церковь на 10 тысяч человек

Число православных храмов в Москве будет увеличиваться и выйдет за пределы так называемой «Программы-200». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил глава пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков, выступая на пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что за 10 лет в России было построено около 10 тысяч храмов, и эта работа является одним из важнейших направлений деятельности РПЦ. «Патриарх Кирилл применил огромные усилия для того, чтобы вместе с властями Москвы тему строительства новых храмов развить и зафиксировать. И действительно так и произошло. Так, программа, которая ранее называлась «Программой-200» сейчас называется просто программой строительства храмов в Москве, потому что уже вышла далеко за пределы 200. Уже сейчас понятно, что храмов должно быть и будет гораздо больше», – сказал Волков.

Священник также отметил, что «благодаря поддержке правительства Москвы», внутренними ресурсам церкви и огромному количеству бизнесменов и крупных жертвователей, которые финансируют стройки, строительство храмов очень серьезно продвинулось в сторону их увеличения.

«Сейчас в Москве построено и введено в эксплуатацию 47 храмов. 28 храмов находится в стадии строительства. Процесс выделения земель под участки продолжается. Уже несколько десятков площадок зафиксированы в градостроительных планах. Программа не просто ковыляет, она идет очень активно», – сказал он.

При этом, по словам Волкова, все построенные храмы переполнены их уже не хватает. «Храмы переполнены, нет такой ситуации, когда в новых районах Москвы они остаются не заполненными. Другое дело, что в связи с естественной миграцией и качественным изменением инфраструктуры в Москве люди стали иметь возможности прийти в храм рядом с местом своей жизни. Поэтому мы наблюдаем определенной отток людей из храмов в центре Москвы», – сказал священник.

«На опыте показавшие свою работоспособность цифры – на один среднестатистический храм должно приходиться примерно 10 тысяч человек не прихожан, а жителей», – уточнил Волков.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», «Программа-200» вызывает в Москве неоднозначное отношение местных жителей. Часть москвичей выступает против строительства храмов, так как зачастую это требует вырубки лесопарковых зон. Активисты обращали внимание, что при согласовании генпланов по возведению новых церквей московские власти демонстрировали удивительную упрямство и не соглашались передвинуть стройку.

При этом, как заявляли москвичи, узнать, что именно представляет собой «Программа-200» так и не удалось. «Этой программы не существует – она существует только умах людей и в телевизоре. Она, как любой документ, должна иметь номер, дату, ответственных лиц и перечень объектов. Но когда мы добились в Мосгордуме проведения круглого стола о нашей проблеме, где у всех одна и та же ситуация – в парке выбили участок земли и строят там храм, заседание вела депутат от КПРФ Елена Шувалова, она попросила показать программу. Но мы нигде так и не смогли ее получить, ее нет», – сообщала в интервью РИА» Новый День» одна из активисток.

Осенью 2018 года противостояние между сторонниками и противниками строительства храмов вошло в «горячую фазу». 13 октября произошел пожар в церкви в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» в Косино-Ухтомском районе. В результате храм обгорел с трех сторон, также огнем полностью уничтожена воскресная школа.

В начале ноября был совершен поджог временного деревянного храма на Лодочной улице. В СМИ практически сразу прошла информация о том, что это дело рук «храмоборцев», которых не устраивает строительство церквей в Москве. Полиция задержала 35-летнего москвича, который на допросе заявил, что совершил преступление «в знак протеста против застройки расположенного вдоль канала на Лодочной улице парка».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.01.19

«Да, он не тянет, но…» Жириновский предрек Порошенко еще один президентский срок. / Жириновский раскрыл особенности транзита власти в РФ: готовится к созданию Российская Конфедерация. / «Российские ребята с саперными лопатами приведут Францию в чувство»: в Госдуме оценили перспективы протестов «желтых жилетов». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»