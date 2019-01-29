В Москве арестован подросток за попытку сжечь заживо сверстника

В Москве арестован 16-летний юноша по подозрению в поджоге сверстника, который затем получил 98% ожогов тела. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, получены данные о его причастности к этому ЧП.

«В рамках расследования уголовного дела следователями получены данные о причастности к поджогу несовершеннолетнего, 16-летнего подростка, который находился совместно с потерпевшим в подъезде жилого дома. В настоящее время в отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что вечером 24 января 15-летний юноша, находясь совместно с двумя несовершеннолетними в подъезде жилого дома на улице Берзарина, получил ожоги 98% поверхности тела. Пострадавший незамедлительно был доставлен в медицинское учреждение. На месте происшествия была обнаружена канистра с керосином.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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