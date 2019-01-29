Экологический шлагбаум: в Москве готовятся новые ограничения для автомобилистов

Московский власти разрабатывают «дорожную карту» введении в столице ограничений для неэкологичного автотранспорта по предложению Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ). Как пишет газета «Коммерсантъ», согласно поручению мэра Сергея Собянина, проект планируется подготовить к 4 марта.

«Правительство Москвы готово оказать содействие в решении вопроса по введению в городе зон с ограничением въезда транспортных средств низких экологических классов в отношении всех транспортных средств, администрируемых средствами фотовидеофиксации», – говорится в письме столичного градоначальника в адрес СПЧ, в котором также выражается признательность Совету за экологическую инициативу.

Издание отмечает, что идея ограничений для транспорта была официально озвучена в октябре 2018 года СПЧ, когда выработал для Минприроды, Госдумы, столичной мэрии рекомендации по борьбе с загрязнением воздуха на востоке Московского региона.

Правительству Москвы, в частности, предлагалось «определить местоположение зон, требующих закрытия для въезда транспорта низкого экологического класса», и установить категории автомобилей, на которые распространяются ограничения. Рекомендации совета были направлены президенту РФ, и тот в конце декабря 2018 года поручил рассмотреть их председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву и мэру Москвы Сергею Собянину.

Идея введения экологических зон для транспорта обсуждается в Москве более десяти лет. Правительством Юрия Лужкова даже был подготовлен соответствующий закон, но его так и не приняли. Тем не менее, в июле 2018 года в правилах дорожного движения появились знаки, ограничивающие движение автомобилей с низким экологическим классом. При этом 30 декабря 2018 года в силу вступил закон «Об организации дорожного движения», позволивший регионам этими знаками пользоваться (вводить ограничения на проезд транспорта в зависимости от экологического класса). По данным агентства «Автостат» на начало 2018 года, треть автопарка РФ оборудована двигателями классом менее «Евро-2».

Москва, судя по письму Сергея Собянина в адрес СПЧ, стала первым регионом, руководство которого публично объявило о намерениях воспользоваться новой нормой. Ответственным лицом за «проработку данного вопроса» мэр назначил вице-мэра Максима Ликсутова. Районы, где необходимы подобные ограничения, пока не называются.

Эксперт «Гринпис России» Василий Яблоков считает, что ограничения должны распространяться на все районы столицы с плотной жилой застройкой. «Логично начинать вводить ограничения с центра, где ежедневно бывает больше всего людей, – пояснил он «Ъ».– Для поддержания социальной справедливости нормы должны распространиться на весь город».

Как прогнозирует Яблоков, ограничения на въезд автомобилей с двигателями классов «Евро-3», «Евро-2», «Евро-1» и «Евро-0» приведут к снижению на 22-27% загрязнения воздуха к 2030 году при условии, что эта мера будет сочетаться с развитием общественного транспорта, велосипедной и пешеходной инфраструктуры.

Впрочем, реализация инициативы сопряжена с рядом сложностей. Во-первых, чтобы введенные в прошлом году в ПДД нормы могли применяться, нужно изменить ГОСТ. Во-вторых, не ясно, как контролировать проезд старых автомобилей. Комплексы видеофиксации руководствуются данными информационной системы ГИБДД. Однако данные об экологическом классе двигателя начали вноситься в свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) лишь с 2011 года. Таким образом, система не сможет распознать экологичность авто, выпущенных ранее (хотя двигатель такой машины может быть относительно высокого класса – например, «Евро-4»).

Правовая неопределенность сохранится до 1 июля 2021 года, когда вступит в силу пункт ПДД, где четко прописано: машинам, у которых нет класса в СТС, под соответствующий знак проезжать запрещено. Штраф составляет 500 рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.01.19

В Москве арестован подросток за попытку сжечь заживо сверстника. / Объем нелегальной торговли России с другими странами оценили в 45 млрд долларов. / Министр Кобылкин уволил замглавы «Росгеологии» из-за скандального видео. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»