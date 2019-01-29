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Вторник, 29 января 2019, 16:11 мск

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Не платили «парковочный штраф»: судебные приставы арестовали имущество 18 москвичей

В результате рейдов, которые в прошлом году провели сотрудники ГКУ «АМПП» совместно с Федеральной службой судебных приставов, наложен арест на имущество 18 автомобилистов, не оплачивающих штрафы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

В ведомстве уточнили, что срок оплаты постановлений составляет 60 дней. Тем, кто не погашает штрафы, помимо ареста имущества грозит отказ в праве выезда за границу или обязательные работы. Должникам также могут отказать в выдаче резидентного разрешения или разрешения для многодетных семей.

«Более того, при наличии трех и более неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, в том числе неоплату парковки, действие уже выданного разрешения может быть приостановлено до уплаты задолженностей», – подчеркнули в департаменте.

Стоит отметить, что в 2017 году арест имущества «заработали» 17 должников.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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