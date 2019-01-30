В Подмосковье врачи отказались госпитализировать 5-летнего мальчика: возбуждено уголовное дело

В Подмосковье врачи отказали в госпитализации 5-летнему мальчику, которому требовалась срочная операция. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека»).

По данным ведомства, ЧП произошло в ночь с 12 на 13 января в Раменской ЦРБ. В приемный покой на скорой привезли малыша с жалобами на острую боль в животе. Однако сотрудники больницы не оказали ему помощь и даже не поставили предварительный диагноз, а отправили его домой. Родители мальчика, у которого не прекращались боли, были вынуждены обратиться в другое медицинское учреждение, где его направили на экстренную операцию, в ходе которой ребенку был удален орган.

В отделении приемного покоя Раменской ЦРБ прошел обыск, изъята медицинская документация пациента. Кроме этого произведены выемки документов, относящихся делу из других медицинских учреждений. Запланировано проведение допросов медицинских работников Раменской ЦРБ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.01.19

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