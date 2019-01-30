Новая жертва красоты: москвичка потеряла зрение в кабинете косметолога

В Москве женщина лишилась зрения после одной из косметических процедур. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

По данным ведомства, ЧП произошло 25 декабря 2018 года в одной из частных клиник на юге Москвы. При оказании косметологической процедуры 34-летней женщине ввели препарат, после чего у нее пропало зрение. В результате пациентку госпитализировали в городскую больницу. Сейчас она проходит лечение.

В ходе расследования обстоятельств ЧП допрошены руководство и сотрудники частной клиники. После того, как пострадавшая пройдет полный курс лечения, будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, апреле 2018 года в частной клинике «Медланж» на севере Москвы после операций скончались две женщины. Следственный комитет возбудил уголовное дело и занялся расследованием аналогичных случаев, произошедших в этом учреждении. Позже стало о смерти еще одной пациентки.

12 ноября в частном медицинском центре «Сфера» при проведении операции по коррекции носа девушке было пробито основание черепа, после чего у нее открылось сильное кровотечение и произошел отек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.01.19

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