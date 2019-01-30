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Среда, 30 января 2019, 13:11 мск

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ЧП в Подмосковье: 8-летний школьник избит на уроке физкультуры

В Подмосковье Следственный комитет организовал проверку обстоятельств избиения 8-летнего школьника на уроке физкультуры. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, ЧП произошло в одной из школ в Химках.

По предварительной информации, во время занятия ученики первого класса избили 8-летнего одноклассника по инициативе учителя.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на уроке один из мальчиков долго завязывал шнурки кроссовка и рассердил учительницу физкультуры, после чего она «в шутку» сказала детям, что у них «день каннибала». «Кто хочет человеческого мяса? Можете отпилить ему ногу!» – цитирует ее слова «Подмосковье сегодня».

Сообщается, что учитель уже уволилась из школы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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