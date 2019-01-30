СМИ: В администрации Балашихи проводятся обыски

В администрации подмосковной Балашихи проводятся обыски, изымается документация, передают федеральные информагентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным ТАСС, следственные действия проводят сотрудники ФСБ и Следственного комитета. Эту информацию подтвердили источники РИА «Новости».

Источник «Интерфакса» высказал предположение, что обыск может быть связан с проверкой информации о превышении должностных полномочий руководства города. Согласно этим сведениям, уголовное дело пока не возбуждено.

В то же время телеграмм-канал Mash со ссылкой на источники отмечает, что чиновники Управления транспорта подозреваются в получении взяток.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.01.19

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