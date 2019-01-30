СовФед взялся за «мусорную» реформу: изучит ее последствия

Верхняя палата российского парламента изучит последствия «мусорной реформы» в регионах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение о создании соответствующей рабочей группы принял комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

О проблемах так называемой мусорной реформы напомнил сенатор от Калмыкии, глава комитета Алексей Майоров, и сообщил, что принято решение изучить ее последствия. «Учитывая, что ряд проблем еще на стадии решения, мы вчера на заседании комитета приняли решение о создании соответствующей рабочей группы, в состав которой приглашаем войти коллег-сенаторов, – сообщил он. – Вы, как никто другой, будете представлять себе, как эта реформа идет на местах, в наших субъектах».

О крупных проблемах регулярно заявляют представители исполнительной и законодательной власти на местах. Так, сегодня министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов подтвердил «Новому Дню», что фактически мусорная реформа в регионе в ближайшие годы принесет больше ущерба экологии, чем пользы. Здесь же 3 февраля на протестную акцию против реформы вместе выйдут партии «Яблоко» и КПРФ.

В Тюменской области обоснованность резко возросших тарифов на вывоз мусора проверяет региональная прокуратура, а жители также намерены 3 февраля выйти на массовый митинг. При этом в Тюмени власти запретили местным журналистам публиковать новости, в которых подвергается сомнению правильность реформы и местных тарифов, а цензорами, по словам журналистов, стали вице-губернатор Сергей Сарычев и глава департамента правительства Павел Белявский.

В Югре результаты отбора «мусорного оператора» признаны недействительными через суд, уже назначена дата проведения нового конкурса. В Красноярске жители, возмущенные мусорной реформой, в январе отправили депутатам Госдумы посылки с отходами.

Москва, Татьяна Дорофеева

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