Глава раменского Росреестра попалась на взятках

В Подмосковье руководитель раменского территориального отдела Росреестра попалась на взятках. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, глава отдела в своем служебном кабинете получала от подчиненных денежные средства в общей сумме не менее 65 тысяч рублей за «общее покровительство и попустительство по службе».

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

В настоящий время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения. Проверяется информация о ее причастности к аналогичным преступлениям.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.01.19

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