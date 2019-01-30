Глава раменского Росреестра попалась на взятках

В Подмосковье руководитель раменского территориального отдела Росреестра попалась на взятках. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
По данным ведомства, глава отдела в своем служебном кабинете получала от подчиненных денежные средства в общей сумме не менее 65 тысяч рублей за «общее покровительство и попустительство по службе».
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).
В настоящий время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения. Проверяется информация о ее причастности к аналогичным преступлениям.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 30.01.19
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