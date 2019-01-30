«Что мы делаем?» Жириновский раскритиковал показательный арест сенатора Арашукова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал показательное задержание сенатора Рауфа Арашукова, за которым правоохранители пришли сегодня в зал заседаний Совета Федерации. Как передает корреспондент РИА «Новый День», о скандале в верхней палате парламента политик упомянул во время своего выступления в рамках VII Рождественских парламентских встреч в Государственной думе, посвященных свободе и ответственности российской молодежи.

«Сторонников Русского мира мы вышвыриваем на Украину, там их сажают в тюрьму, это кто делает-то? – с возмущением выкрикнул Жириновский. – Мы арестовываем сенаторов прямо в зале заседания. Что мы делаем? Это тоже молодежь, ему 30 лет».

Кроме того, в своей речи лидер ЛДПР напомнил о другом громком скандале, связанном с уборкой снега в Саратове силами учителей. «В Саратове учителей попросили снег убрать. Что плохого? Я сейчас дал команду по всей стране – всем активистам, где засыпало снегом, выходить и помогать. И депутатам, и активистам. Ну засыпало всю страну снегом, почему не помочь-то? – заявил Жириновский, и тут же уточнил: – Это не приказ, а обращение».

Сенатор от исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан сегодня утром в зале заседаний Совета Федерации. Обсуждение вопроса о согласии СовФеда на арест сенатора проходило в закрытом режиме, начало видеотрансляции было задержано примерно на полчаса. По версии СКР, сенатор причастен к совершенным в 2010 году убийствам зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесии Аслана Жукова, советника главы республики Фраля Шебзухова и другим преступлениям.

Президиум регионального политсовета Карачаево-Черкесского отделения «Единой России» в экстренном порядке приостановил членство Арашукова в партии до выяснения обстоятельств уголовного дела, фигурантом которого является задержанный «единоросс».

До избрания в СовФед Арашуков работал главой Хабезского муниципального района Карачаево-Черкесии, был депутатом Совета Хабезского района.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 30.01.19

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