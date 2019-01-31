«Минная» эпидемия докатилась до Москвы: эвакуированы вуз, торговый центр и несколько кинотеатров

Сегодня в Москве телефонные «террористы» атаковали более десяти объектов массового скопления людей. Звонки о «минировании» поступили в Российский технологический университет (РТУ МИРЭА), ТЦ «Ереван плаза» и девять кинотеатров.

По данным источников «РИА Новости» в экстренных службах, на месте ЧП работают кинологи, полицейские и сотрудники МЧС. По предварительной информации агентства, сообщения о минировании кинотеатров поступили из Украины.

Массовые сообщения о заложенных бомбах начали поступать с 25 января. Сначала волна минирований накрыла регионы Сибири и Дальнего Востока. Затем стали поступать анонимные звонки на Урале. Чаще всего, целью атаки являются школы, больницы и торговые центры. Во всех случаях правоохранители проводят эвакуацию объектов и проверяют наличие взрывчатки. Все до единого сообщения о минировании оказались ложными.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.01.19

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