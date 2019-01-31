«За буйки не заплывайте!» Оттепель превратила Москву в Венецию

В Москву вместе с оттепелью пришел потоп. Сугробы грязного снега превращаются в мощные потоки воды, которые сделали столичные дороги в ряде районов похожими на каналы в Венеции. Автомобилисты в ярости, пешеходы – в панике, в соцсетях кипят яростные споры о степени вины мэра Сергея Собянина, а пользователи публикуют фотографии и видеоролики с затопленных улиц российской столицы.

«Как же хорошо в этом городе гулять пешком! Остановки общественного транспорта отнести подальше от мест работы, сменить чадящий авто на электросамокат или моноколесо. Нам обязательно нужно как можно больше велодорожек!» – саркастично прокомментировали в сообществе «Синие ведерки» в «Фейсбуке» видеоролик, в котором автобус, как лайнер, выруливает с остановки, рассекая водную гладь.

«За буйки не заплывайте!» – советуют подписчикам в группе «Автомобилисты Москвы».

Возмущенные москвичи интересуются, куда исчезла ливневая канализация, и почему снег не вывезли вовремя со столичных улиц.

«Собянин превратил зимнюю Москву в весеннюю Венецию, а вы всё ноете, масквичи! Зажрались! А будете выпендриваться, рядом с велосипедными дорожками построят каналы для байдарок и каноэ», – пошутил Лев М. «Москва плывёт. Мойка днища – бесплатно», – констатировал Алексей Т.

Пешеходов оттепель тоже не радует – москвичи пишут, что утренний дождь, благодаря обильно рассыпанному реагенту, спровоцировал гололед. «По сегодняшним ощущениям, дождь растворяет реагент и вот эта субстанция замерзает. По площадям, с разбросанным реагентом, идти было очень скользко, где реагента не было нормально, даже мокрая плитка в парке не скользила», – отметил Кирилл С. «Я уже забыла, когда надевала зимние сапожки на каблуке. Опасно для жизни. Все дутики... дутики», – пожаловалась Мари К.

«Все на байдарки!», «Море разливанное», «Пора моноласту изобретать», «Москва – город семи морей», – комментируют жители столицы.

Москвичи полагают, что превращения столицы в Венецию можно было избежать, если бы выпавший снег вовремя вывозили с городских улиц, площадей и тротуаров. «Уборка снега путем перекидывания на проезжую часть – это есть такая технология? Больше взвеси из разлетающихся луж в лёгких жителей?» – рассказал о применяющейся схеме уборки Сергей Х. в группе «Синие ведерки». «Вчера видела Строгино. Трактор с проезжей части дороги через тротуар метал грязнючий снег на газон. Фонтаном», – подтвердила Ирина Н. «Вчера то же самое видел. Как теплеет, на дорогу скидывают, видимо, чтоб авто растопили это г.., зато освоят шалабашки на снегоплавилки. Клондайк», – пишет Eric L. «Вчера на Нагатинской такое наблюдала. Сегодня на Варшавке в сторону области снег раскидали и потом поливали реагентом», – сообщила Любовь В.

«Кто ответит за это безобразие?», – негодуют москвичи, отмечая, что «как-то без ССС (Сергея Семеновича Собянина, – ред.) было посуше». «Продолжайте ныть. Это веселит Собянина», – отвечают им скептики.

Сегодня в Москве температура воздуха поднялась до +1 градуса, а в ближайшие дни, согласно прогнозам синоптиков, будет колебаться в пределах от -4 до +1 градуса.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.01.19

Эксперт нашел способ взломать смартфон по номеру телефона. / Российских школьников обучат борьбе с коррупцией. / «Минная» эпидемия докатилась до Москвы: эвакуированы вуз, торговый центр и несколько кинотеатров. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»