Российская экономика не внушает оптимизма: у народа денег нет, правительство собирается брать взаймы

В России замедляется экономика, ждать сдвигов к улучшению ситуации в ближайшее время не приходится. Цены на нефть, от которых зависит страна, не дают повода для оптимизма, поскольку до прошлогоднего уровня они в ближайшие полгода не дорастут, а внутренний спрос в стране продолжает сокращаться. Уже принятый бюджет РФ на 2019 год с перспективой крупных внутренних заимствований только усугубляет ситуацию. К таким выводам пришли эксперты Института «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики».

Экономисты обратили внимание, что в декабре сводный опережающий индекс (СОИ) снизился -0,8 до -1,0%, что стало результатом падения цен на нефть и стоимости акций. Специалисты отмечают, что, судя по динамике СОИ, в ближайшее время российская экономика будет замедляться. Рост цен на нефть не станет спасением – подняться на прошлогодний уровень они смогут не раннее, чем через 5-6 месяцев, прогнозируют эксперты.

При этом, согласно опросам российских коммерсантов, в декабре происходило не только снижение количества новых заказов на товары, но и рост запасов уже произведенной продукции на складах компаний. Это говорит о серьезной долговременной слабости внутреннего спроса.

«В целом приходится констатировать, что российская экономика остается в зоне риска, причем к давнему ее уязвимому месту (слабому внутреннему спросу) добавляется фактор относительно низких (в сравнении с прошлым годом) нефтяных цен и относительно высоких процентных ставок, – говорится в докладе Института «Центр развития». – Каких-либо заметных сдвигов в лучшую сторону динамика СОИ не предвещает».

Дополнительным вызовом для экономики в 2019 году станет практически трехкратный рост государственных заимствований, который уже заложен в федеральный бюджет. «В 2019 г. на фоне быстрого пополнения ФНБ (Фонда национального благосостояния, – ред.) для финансирования бюджетных расходов потребуется втрое увеличить объем внутренних заимствований», – отмечают эксперты. Расходы бюджета в этом году по сравнению с 2018-м вырастут почти на 8% – рост запланирован впервые за четыре года, и связано это с появлением в главном финансовом документе страны статей расходов на национальные проекты. Доходы бюджета запланированы в размере 19,96 трлн руб., расходы – 18,04 трлн рублей.

Эксперты отмечают, что при всех существующих условиях недостаток финансовых ресурсов составит 1,44 трлн рублей, что почти соответствует прошлому году. Однако в 2019 году покрыть этот недостаток планируется не за счет средств ФНБ, а благодаря государственным заимствованиям – они должны вырасти до 1,5 трлн рублей.

«Как Минфин собирается выполнять эту грандиозную задачу и что при этом произойдет с корпоративными и региональными заимствованиями, пока не ясно. Это один из вызовов 2019 года», – считают эксперты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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