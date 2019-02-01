«Набираем массовку»: Навальный пугает москвичей вбросами о вспышке дизентерии

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального выпустил расследование о «вспышке дизентерии» в московских детсадах, которое оказалось очередным фейком. Информацию о заболеваниях детей опроверг не только Роспотребнадзор, но и специально нанятая представителями оппозиционера массовка, пишет Ru-News24.ru.

Желающая подзаработать девушка рассказала, как происходил съемочный процесс. По ее словам, общалась с «мамочками» помощница Навального Любовь Соболь. Она пригласила участников в фудкорт одного из московских ТЦ, где раздала дальнейшие указания. Женщины должны были рассказать о том, что их ребенок был заражен инфекционным заболеванием шигеллез. В подтверждение своих слов им было необходимо показать на камеру фальшивые справки, которые, как ни странно, были сделаны в частных лабораториях.

Тем, кто расскажет о том, что дети заболели из-за «некачественной еды», обещали бонус к гонорару – не тысячу, а целых полторы тысячи рублей.

Журналисты, пообщавшиеся с одной из таких «мамочек», сообщили, что народ неохотно откликался на предложение сотрудников ФБК. Отчего те постоянно жаловались. «Всего нас собралось человек 15-20. Мне потом одна из девушек сказала, что это уже далеко не первое собрание, и всегда народу приходит мало. Организаторы вечно ругаются», – рассказала она.

В этой ситуации тиражируемая информация про 500 заболевших оказалась ложью. Более того, Роспотребнадзор опроверг утверждения Навального, заявив, что, если бы это было правдой, детсады закрыли бы на карантин. «Но нет. Были только случаи ОРВИ и другие незначительные заболевания», – подчеркнул СМИ источник в системе здравоохранения.

Кроме того, в ролике Навального сообщается, что представители «Конкорда» не общался с родителями воспитанников, что, мягко, говоря, не соответствует действительности. Представители организации не только присутствовали на собраниях, но и отвечали родителям в соцсетях.

Недостоверность сведений в расследовании ФБК легко можно подтвердить и тем, что в декабре прошлого года в Роспотребнадзор не выявил случаев дизентерии. Все появлявшиеся жалобы о заболеваниях были тщательно изучены. В ходе проверки выяснилось, что недомогание у детсадовцев было вызвано проблемами с личной гигиеной рук. В январе новых обращений по этому поводу не было.

Исходя из этого, можно сделать соответствующие выводы. Вероятно, желая привлечь к себе внимание и спровоцировать панику, Навальный и пошел на очередной фейк, который легко был разоблачен.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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