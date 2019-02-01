ФАС накрыла столичный картель: пять фирм согласованно работали, чтобы «Москва похорошела»

В Москве сразу пять компаний по благоустройству заподозрены в картельном сговоре. Фигурантами дела, которое возбудило Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС), стали ООО «Петровский Парк», ООО УК «Аргонавто», ООО «Аргонавто», ООО «Вектор» и ООО «Мастер». Как сообщила пресс-служба ведомства, эти фирмы участвовали в аукционах на севере Москвы, а цена договоров снижалась всего на 1,5 – 3%. При этом, согласно открытым данным, все пять фирм так или иначе связаны между собой.

Специалисты московского УФАС выявили 28 аукционов, в которых участвовали эти фирмы в 2016-2018 годах. Общая начальная цена контрактов составила почти 97 млн рублей. В частности, «Петровскому парку» досталось 17 договоров на сумму почти 42 млн рублей, «Вектор» получил восемь – на 17,6 млн рублей, два договора было подписано с ООО «Мастер» на 10,2 млн рублей, и один – с ООО «Аргонавто» на 24,6 млн рублей. Теперь всем пяти компаниям грозит крупный административный штраф.

Между тем, согласно данным из открытых источников, эти фирмы и до 2016 года регулярно участвовали в одних и тех же аукционах. Так, ООО «Мастер» в 2015 году подавало заявки на те же конкурсы, что и «Петровский парк», «Вектор» и «Аргонавто». На часть закупок поступали жалобы от других компаний, которые из-за специфически составленной заказчиком документации не могли принять участие в аукционах. Так, в апреле 2015 года на заказчика ГБУ «Жилищник Района Западное Дегунино» поступило как минимум три жалобы. На кону было 35,6 млн рублей, в аукционе участвовали ООО «Мастер» и ООО «Петровский Парк». Договор в итоге достался «Мастеру» со снижением от начальной цены лишь на 2,5%. В 2015 и 2016 годах эта фирма получала по пять контрактов ежегодно на общие суммы 45,3 млн и 46,7 млн рублей соответственно. Во всех этих аукционах в течение двух лет вместе с «Мастером» за контракты «бились» «Вектор», «Аргонавто» или «Петровский Парк».

«Петровский Парк» в 2015 году получил три контракта на работы на севере Москвы по результатам аукционов, в которых участвовали «Вектор» и «Мастер», общая сумма – 37,5 млн рублей. В 2016 году фирма подписывает еще три контракта на 25,7 млн рублей, а в 2017 году – уже 16 договоров на сумму более 40 млн рублей, и столько же контрактов подписано в 2018 году – на 47 млн рублей. По данным из открытых источников, во всех аукционах, выигранных «Петровским Парком», в разном составе участвовали ООО УК «Аргонавто», «Вектор» и «Мастер». Схожая ситуация с выигранными контрактами и у остальных фирм.

ООО Петровский Парк», согласно данным из открытых источников, работает с 2009 года, причем один из телефонов этой организации, по открытым данным, совпадает с номером телефона ООО «Аргонавто». Кроме того, ранее учредителем обеих фирм являлся Андрей Полянский, а гендиректором – Светлана Карабаева.

В числе учредителей «Петровского Парка», согласно открытым данным, в 2014 году была и некая Марина Федорченко, которая теперь является учредителем ООО УК «Аргонавто», а в 2011 она же возглавляла ООО «Мастер». Нынешний гендиректор «Мастера» Виталий Пак одновременно является учредителем и гендиректором ООО «Вектор», а ранее в состав учредителей обеих фирм входил некий Виктор Кочетков. Бывший гендиректор «Вектора» Роман Бурахович теперь руководит ООО УК «Аргонавто».

ООО «Мастер» образовано в 2011 году, в 2017 году среднесписочная численность работников фирмы составляла 2 человека. ООО «Вектор» работает с 2011 года, здесь в 2017 году в среднем, по данным из открытых источников, трудился один человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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