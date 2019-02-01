Он рухнул: козырек бизнес-центра «Гидропроект» не выдержал тяжесть мокрого снега

В Москве под тяжестью снега рухнул массивный козырек бизнес-центра «Гидропроект» на Волоколамском шоссе. По счастливой случайности никто не пострадал – ЧП произошло в ночное время.

«В ночь на пятницу, 1 февраля, в ходе предупредительных уборочных и ремонтно-восстановительных работ под тяжестью снега произошло наклонение козырька над главным входом в здание, – говорится в сообщении на сайте бизнес-центра. – В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций было произведено ограждение опасного участка. По итогам оперативного совещания было принято решение о демонтаже козырька».

Попасть в здание через центральный вход будет невозможно до 2 февраля, на это же время ограничивается и въезд на центральную парковку.

Рухнувший козырек

Соцсети бурно отреагировали на ЧП. «Надеюсь, не в этом институте учат просчитывать конструкции с учётом нагрузки снегом?», – поинтересовался Pavel P. в «Фейсбуке». «К сожалению, это повтор из серии с мостиком в Парке Горького – нагрузка на конструкцию больше допустимой по расчету, но завхоз этого не знал – он Академиев не кончал», – пояснил Boris V. «Да всё бывает, конечно – но, извините – смешно», – подытожил Андрей К. Пользователи соцсетей пишут, что администрации здания повезло – обрушение произошло ночью, иначе могли бы быть жертвы.

Сообщение о «наклонении козырька» размещено на сайте АО «НИЦ ЕЭС», которое является дочерним обществом ПАО «Россети». «Основной задачей АО «НИЦ ЕЭС» является эффективное использование недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, – говорится на сайте компании. – В собственности АО «НИЦ ЕЭС» находятся 25 объектов общей площадью 186 584 кв. м. Основными арендаторами Общества являются ОАО «Институт Теплопроект», ОАО «Институт Гидропроект» и ОАО «Фирма ОРГРЭС».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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