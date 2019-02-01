Снег на голову: в Подмосковье пенсионерку едва не убила упавшая с крыши наледь

В подмосковном Павлово-Посадском районе произошло ЧП, в результате которого 84-летняя женщина получила серьезные травмы. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, на пенсионеру упала наледь с крыши дома на проспекте Каляева.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне утром. Пострадавшая была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и множественными переломами костей рук.

По данному факту организована доследственная проверка. Предварительно установлено, что инцидент произошел, когда женщина вышла на балкон своей квартиры.

В настоящее время проводится необходимый комплекс проверочных мероприятий. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшей. В управляющей компании осуществляющей обслуживание дома проводится выемка документов.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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