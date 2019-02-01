российское информационное агентство 18+

Новый налог для самозанятых: нюансы и риски

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 1 февраля 2019, 16:15 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

Снег на голову: в Подмосковье пенсионерку едва не убила упавшая с крыши наледь

В подмосковном Павлово-Посадском районе произошло ЧП, в результате которого 84-летняя женщина получила серьезные травмы. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, на пенсионеру упала наледь с крыши дома на проспекте Каляева.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне утром. Пострадавшая была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и множественными переломами костей рук.

По данному факту организована доследственная проверка. Предварительно установлено, что инцидент произошел, когда женщина вышла на балкон своей квартиры.

В настоящее время проводится необходимый комплекс проверочных мероприятий. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшей. В управляющей компании осуществляющей обслуживание дома проводится выемка документов.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.02.19

Очередной «газовый» топ-менеджер: в деле Арашуковых увеличилось число фигурантов (ФОТО). / Он рухнул: козырек бизнес-центра «Гидропроект» не выдержал тяжесть мокрого снега. / ФАС накрыла столичный картель: пять фирм согласованно работали, чтобы «Москва похорошела». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Подмосковье

«Мусорная мафия наносит ответный удар»: против организатора протеста против свалки в Коломне возбуждено уголовное дело

Глава раменского Росреестра попалась на взятках

СМИ: В администрации Балашихи проводятся обыски

ЧП в Подмосковье: 8-летний школьник избит на уроке физкультуры

В Подмосковье врачи отказались госпитализировать 5-летнего мальчика: возбуждено уголовное дело

Укравшего из Третьяковки картину Куинджи вора поймали в Подмосковье

Снежный апокалипсис: в Подмосковье столкнулись около 60 автомобилей

СКР возбудил уголовное дело после взрыва в Балашихе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,

Новости партнеров