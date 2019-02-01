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В общежитии МГУ собирали взрывчатку: задержан аспирант

В Москве правоохранительные органы провели спецоперацию в МГУ – задержан аспирант вуза по подозрению в изготовлении самодельных взрывчатых веществ в общежитии, передает «Рен-ТВ».

По данным телекомпании, всего было задержано шесть человек. Один из них является членом леворадикальной ячейки анархистов. 25-летний аспирант МГУ Азамат Мифтахов признался, что готовил так называемую «кису» (жидкое нестабильное взрывчатое вещество) и трижды испытывал ее в парке вуза в сентябре 2018 года. Также планировал изготовить еще одно взрывное устройство, но не успел.

Пятеро других задержанных после дачи разъяснений, вероятно, будут отпущены. На данный момент установлено, что в изготовлении взрывчатых веществ они не принимали участие.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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