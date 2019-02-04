В жутком пожаре в центре Москвы погибли люди, есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

Московские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четверых человек при пожаре в доме на Никитском бульваре, где проживают известные деятели культуры. Сейчас сотрудники городского ГСУ СКР выясняют причины трагедии. К осмотру в квартире, где произошло возгорание, следователи приступят после полной локализации огня.

Фото: moscow.mchs.ru

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве, уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Тела погибших были обнаружены во время тушения пожара в доме №12 на Никитском бульваре.

В столичном ГУ МЧС уточнили, что сообщение о возгорании поступило сегодня в 00:55. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место уже через пять минут – в это время квартира на пятом этаже уже полыхала, пламя вырывалось из всех пяти окон помещения. Тушение пожара осложняло то, что здание оказалось старой постройки с деревянными перекрытиями. Локализовать огонь на площади в тысячу квадратных метров удалось только через три часа – в 3:49. На месте работало более 80 человек личного состава и 25 единиц спецтехники.

Из дома на Никитском бульваре во время пожара спасатели вывели 42 человек, в том числе 8 детей. В результате ЧП погибли четыре человека, еще двое пострадали, сообщили в ГУ МЧС.

СМИ со ссылками на источники сообщают, что пожар вспыхнул в квартире дочери знаменитого дирижера Юрия Башмета Ксении. По информации КП.ру, причиной пожара могла стать неисправность проводки – по крайней мере, такую версию в качестве основной сейчас рассматривают дознаватели.

В доме на Никитском бульваре, 12, квартирами владеют многие российские звезды – в частности, в их числе издание называет художника Никаса Сафронова, оперную певицу Любовь Казарновскую, актрису Ингеборге Дапкунайте, художницу Елену Лавреку. По информации источников издания, Лаврека стала одной из двух пострадавших при пожаре. Имена четверых погибших пока не называются.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.02.19

Лютые морозы изменили маршрут авиарейса из Москвы в Красноярск. / ГИБДД изменит формат дорожных знаков по всей стране. / Украинские раскольники придумали новый рецепт возвращения Крыма. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»