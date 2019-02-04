Число жертв пожара в «звездном доме» в центре Москвы продолжает расти: в числе погибших – несовершеннолетний

В Москве число жертв страшного пожара в доме на Никитскоми бульваре увеличилось до шести. По предварительным данным, один из них – несовершеннолетний. Тела двух погибших были обнаружены во время разбора завалов. В Следственном комитете подтвердили гибель шести человек.

Сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже жилого дома на Никитском бульваре,12, поступило сегодня в 00:55. Через пять минут на месте были первые пожарно-спасательные подразделения. Локализовать пожар удалось лишь в 3:49. Огнем была охвачена площадь в одну тысячу квадратных метров. Из дома во время пожара спасатели вывели 42 человек, в том числе 8 детей. Утром сообщалось о четверых погибших и двух пострадавших.

По информации из открытых источников, квартиры в этом доме имеют российские звезды – в частности, это художник Никас Сафронов, певица Любовь Казарновская, актриса Ингеборге Дапкунайте, а также дочь знаменитого режиссера Юрия Башмета – Ксения. Именно в ее квартире, как сообщала КП.ру, начался пожар.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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