«Со мной все в порядке». Ингеборга Дапкунайте рассказала о ночном пожаре в центре Москвы

Известная актриса Ингеборга Дапкунайте разместила на своей странице в соцсетях сообщение после страшного пожара в «звездном доме» в центре Москвы, где ночью во время пожара, по уточненным данным, погибло шесть человек.

«Дорогие друзья, на Никитском бульваре ночью случилась трагедия. Соболезную пострадавшим. Со мной и сыном все в порядке», – отметила артистка.

Ранее СМИ сообщали, что актриса не выходит на связь после пожара в доме, в котором у нее есть квартира.

Пожар в доме на Никитском бульваре произошел минувшей ночью. Пожарные подразделения прибыли на место уже через пять минут после сообщения о возгорании. Локализовать огонь в старом доме с деревянными перекрытиями им удалось только к 3:49. Во время тушения были эвакуированы 42 человека, в том числе 8 детей.

Первоначально сообщалось о четверых погибших и двух пострадавших. Позднее стало известно, что во время разбора завалов обнаружены еще два тела.

Пожар, по сообщениям СМИ, начался в квартире дочери знаменитого режиссера Юрия Башмета – Ксении. В качестве основной версии причины возгорания рассматривается неисправность электропроводки или оборудования.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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