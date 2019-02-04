Уже семеро: обнаружено еще одно дело погибшего при пожаре в «звездном» доме

В Москве при разборе завалов после пожара в жилом доме в Никитском бульваре обнаружено тело седьмого погибшего, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Ранее Следственный комитет сообщил о шести жертвах ночного ЧП, среди которых предположительно есть несовершеннолетний. Имена погибших пока не раскрываются.

Пожар в доме на Никитском бульваре произошел минувшей ночью. Пожарные подразделения прибыли на место через пять минут после сообщения о возгорании. Локализовать огонь в старом доме с деревянными перекрытиями им удалось только к 3:49. Во время тушения были эвакуированы 42 человека, в том числе 8 детей.

Первоначально сообщалось о четверых погибших и двух пострадавших. Позднее стало известно, что во время разбора завалов обнаружены еще два тела.

Пожар, по сообщениям СМИ, начался в квартире дочери знаменитого режиссера Юрия Башмета – Ксении. В качестве основной версии причины возгорания рассматривается неисправность электропроводки или оборудования.

По информации из открытых источников, квартиры в этом доме имеют российские звезды – в частности, это художник Никас Сафронов, певица Любовь Казарновская, актриса Ингеборге Дапкунайте, которая уже сообщила, что с ней и ее сыном все в порядке.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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