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Понедельник, 4 февраля 2019, 17:34 мск

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В Москве бармен заподозрен в убийстве

Следственный комитет ходатайствует об аресте бармена, обвиняемого в убийстве в центре Москве. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

Ранее сообщалось, что утром 2 февраля в помещении бара на улице Земляной вал было обнаружено тело посетителя 1990 года рождения с множественными телесными повреждениями. Согласно предварительным данным, причиной смерти молодого человека явилась механическая асфиксия.

В кратчайший срок по подозрению в совершении преступления задержан бармен 1992 года рождения. В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в убийстве. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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