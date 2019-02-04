Потоп из нечистот: на юге Москвы «замироточила» улица (ВИДЕО)

В Москве на несколько часов полностью перекрывали движение транспорта по Липецкой улице. Из-за скопления воды проехать по направлению в центр было невозможно. На месте работали оперативные службы города. Причиной ЧП стала утечка из канализационной трубы.

Сообщение об ограничении движения было публиковано в «твиттере» Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы. «На Липецкой улице в районе дома 23 (сразу после МКАД) скопление воды. Движение в центр полностью перекрыто. В ближайшие часы лучше пользовать другими магистралям для поездок в центр – Варшавским или Каширским шоссе», – отмечали в ЦОДД.

Движение к МКАД было организовано по дублеру Липецкой улицы, в сторону центра – по Загорьевскому проезду. Также пришлось перекрыть съезды с внешней и внутренней стороны МКАД на Липецкую улицу.

На место прибыли оперативные службы – там откачивали воду и промывали асфальт. Даже после постепенного запуска движения в ЦОДД рекомендовали автомобилистам выбирать пути объезда, так как на Липецкой образовались заторы. После 15 часов в ЦОДД сообщили, что движение в область по Липецкой улице полностью восстановлено.

Пользователи «Твиттера» резко отреагировали сообщение ЦОДД, предположив, что «улица замироточила».

В Сети появилось видео затопленного участка. Судя по ролику, улицу залило коричневой жижей, которая фонтанчиками била из-под крышки канализационного люка. На дороге подняло асфальт, и вода уходила в трещины в дорожном покрытии.

Как выяснилось, улицу затопило из-за порыва трубы. «В связи с утечкой воды остановлено движение по Липецкой улице в сторону центра. Все потребители – с водоснабжением, отключений нет. Бригады Мосводоканала работают на месте», – говорится в сообщении АО «Мосводоканал». Оперативно получить комментарий в пресс-службе компании не удалось – по указанному на сайте телефону никто не взял трубку.

Между тем, по информации ТАСС, на Липецкой улице действительно прорвало канализационную трубу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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