российское информационное агентство 18+

Новый налог для самозанятых: нюансы и риски

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 4 февраля 2019, 17:33 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

Потоп из нечистот: на юге Москвы «замироточила» улица (ВИДЕО)

Фото: twitter.com/gucodd

В Москве на несколько часов полностью перекрывали движение транспорта по Липецкой улице. Из-за скопления воды проехать по направлению в центр было невозможно. На месте работали оперативные службы города. Причиной ЧП стала утечка из канализационной трубы.

Сообщение об ограничении движения было публиковано в «твиттере» Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы. «На Липецкой улице в районе дома 23 (сразу после МКАД) скопление воды. Движение в центр полностью перекрыто. В ближайшие часы лучше пользовать другими магистралям для поездок в центр – Варшавским или Каширским шоссе», – отмечали в ЦОДД.

Движение к МКАД было организовано по дублеру Липецкой улицы, в сторону центра – по Загорьевскому проезду. Также пришлось перекрыть съезды с внешней и внутренней стороны МКАД на Липецкую улицу.

На место прибыли оперативные службы – там откачивали воду и промывали асфальт. Даже после постепенного запуска движения в ЦОДД рекомендовали автомобилистам выбирать пути объезда, так как на Липецкой образовались заторы. После 15 часов в ЦОДД сообщили, что движение в область по Липецкой улице полностью восстановлено.

Пользователи «Твиттера» резко отреагировали сообщение ЦОДД, предположив, что «улица замироточила».

В Сети появилось видео затопленного участка. Судя по ролику, улицу залило коричневой жижей, которая фонтанчиками била из-под крышки канализационного люка. На дороге подняло асфальт, и вода уходила в трещины в дорожном покрытии.

Как выяснилось, улицу затопило из-за порыва трубы. «В связи с утечкой воды остановлено движение по Липецкой улице в сторону центра. Все потребители – с водоснабжением, отключений нет. Бригады Мосводоканала работают на месте», – говорится в сообщении АО «Мосводоканал». Оперативно получить комментарий в пресс-службе компании не удалось – по указанному на сайте телефону никто не взял трубку.

Между тем, по информации ТАСС, на Липецкой улице действительно прорвало канализационную трубу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.02.19

В Москву возвращается зима: синоптики прогнозируют похолодание. / В Москве бармен заподозрен в убийстве. / В подмосковную Балашиху приехал именитый иностранец: для начала раздал автографы фанатам. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Москве

Опубликованы списки погибших при пожаре в «звездном доме» в центре Москвы

В Москве бармен заподозрен в убийстве

Уже семеро: обнаружено еще одно тело погибшего при пожаре в «звездном» доме

«Со мной все в порядке». Ингеборга Дапкунайте рассказала о ночном пожаре в центре Москвы

Число жертв пожара в «звездном доме» в центре Москвы продолжает расти: в числе погибших – несовершеннолетний

В жутком пожаре в центре Москвы погибли люди, есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

В общежитии МГУ собирали взрывчатку: задержан аспирант

Он рухнул: козырек бизнес-центра «Гидропроект» не выдержал тяжесть мокрого снега

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Видеорепортаж, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, ЧП в Москве,

Новости партнеров