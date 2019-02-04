Опубликованы списки погибших при пожаре в «звездном доме» в центре Москвы

Стали известны фамилии шести человек, погибших минувшей ночью в жутком пожаре а жилом доме на Никитском бульваре в Москве. Один ребенок пока числится пропавшим без вести. В доме «звезд», по информации СМИ, квартиры принадлежат, в частности, Ингеборге Дапкунайте, Никасу Сафронову, Любови Казановской.

В списке погибших – 82-летняя А. Нагорная, 44-летняя Н. Сыроватская, 24-летний В. Сыроватский, 36-летняя Г. Шакурова, 56-летняя Е. Шакурова, а также Е. Первякова, передает «РЕН-ТВ». Пропавшим без вести числится 4-летний мальчик.

В интервью «России 24» известный дирижер Юрий Башмет, дочь которого также проживает в этом доме, отметил, что в момент пожара его дочь находилась в квартире, там же была няня ее ребенка. «Няня сказала: «Там что-то оранжевое мерцает». Выглянули, а уже задымление бешеное. Она (дочь) вообще не уверена, что это у нее началось. Она говорит, что это вообще кошмар какой-то, какие-то хлопки, все падало, огонь сумасшедший», – рассказал музыкант.

Казарновская и Дапкунайте рассказали, что их квартиры в результате пожара не пострадали.

По информации телеграм-канала «112», источник возгорания уже определен – это квартира №44 на пятом этаже здания. Из нее пламя по деревянным перекрытиям перекинулось на шестой этаж. Ранее в ГУ МЧС сообщали, что во время пожара произошло обрушение на 300 квадратных метрах.

Пожар в доме на Никитском бульваре вспыхнул минувшей ночью. Локализовать огонь в старом доме с деревянными перекрытиями пожарным удалось только к 3:49. Во время тушения было эвакуировано 42 человека, в том числе 8 детей. Сообщалось о четверых погибших и двух пострадавших. Позднее стало известно, что во время разбора завалов обнаружены еще два тела.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК РФ «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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