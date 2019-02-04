Власть продавит свое: почему протест против мусорной реформы пока бессилен

Протесты против «мусорной» политики властей, которые прокатились волной по российским регионам в минувшие выходные, не заставят руководство России изменить систему обращения с отходами жизнедеятельности. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой. По его оценке, малочисленные акции не способны «дать по рукам» власти, которая предоставила бизнесу новую, еще не поделенный рынок мусора, однако латентный протест, который копится у большей части населения, рано или поздно «взорвет» страну.

Эксперт обратил внимание, что протесты в большинстве регионов, как и в Москве, оказались немногочисленными – исключением были лишь несколько областей, в том числе Архангельская, где на улицы вышло около двух тысяч человек. «Акции были не очень многочисленные, и власти особенно беспокоиться не о чем, – отметил собеседник агентства. – Единственное, что это подало власти знак: протестная деятельность смещается из столицы в регионы. Там звучат более непримиримые требования, население становится более организованным. Власти стоит взять на карандаш, что проблемы пойдут из регионов».

Эксперт считает, что немногочисленные и «неяркие» региональные акции не смогут заставить власть переиграть ситуацию с мусорной реформой. После протестов 3 февраля «все будет так же, как было до этого», полагает политолог: крупные корпорации будут разрабатывать новый для них сектор рынка и «пилить деньги». «В России будут плотно заниматься проблемой мусора, но только потому, что это еще не поделенное поле», – констатировал он.

«Против капремонта тоже собирались митинги, и они тоже были немногочисленными, – напомнил Неживой. – Люди еще надеются все это перетерпеть, пережить. Протест пока латентный, скрытый, у власти есть запас прочности – люди еще готовы терпеть это все. Плюс до сих пор нет лидеров протеста».

Собеседник агентства также обратил внимание на звучащее лейтмотивом убеждение российских чиновников, что старшее поколение, ностальгирующее по Советскому Союзу, не готово жить в рыночных условиях. «Говорят: вот вымрет советское поколение, тогда заживем. Но они не понимают, что находятся у власти именно за счет этого советского поколения», – подчеркнул Неживой.

По его оценке, именно советская закалка дает людям огромный запас терпения и тормозит протестную активность. «Пока власть видит, что народ будет терпеть. Они пробуют продавить какие-то вещи, как пенсионную реформу – если прошло, народ принял, значит, можно и дальше, – пояснил он. – Но количество перейдет в качество».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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