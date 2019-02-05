Ледопад в Подмосковье: упавшая с крыши глыба убила женщину

В Подмосковье произошло очередное ЧП: упавшая с крыши дома глыба льда убила женщину. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, инцидент стал поводом для доследственной проверки.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне в Рошале. «С крыши 2-х этажного жилого дома упала глыба льда на голову проходившей рядом женщине. От полученных травм женщина скончалась на месте», – говорится в сообщении СКР.

По данному факту организована доследственная проверка. В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ведомстве заверили, что в кратчайшие сроки следствием будет выполнен весь комплекс мероприятий, направленный на установление должностных лиц, ответственных за уборку ледяного покрова с крыши дома. К ответственности будут привлечены лица, не предпринявшие своевременных мер, чьё бездействие в последствие повлекло смерть женщины.

Это не первый подобный случай. Ранее сообщалось о подобных инцидентах в Москве и Подмосковье.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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