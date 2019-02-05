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Вторник, 5 февраля 2019, 16:24 мск

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Москва «заминирована»: лжетеррористы «заложили бомбы» в 200 зданий

«Телефонные террористы» продолжают атаковать Москву. По данным на 14:30, количество звонков о минировании превысило 200 случаев. Эвакуация затронула порядка 20 тысяч человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщается, угрозы поступают, в том числе, на электронные адреса московских предприятий, учреждений и организаций. По сведениям источника, к 14:00 в столице завершилась проверка порядка 30 объектов, для чего было эвакуировано более 20 тысяч человек. Взрывных устройств обнаружено не было.

Собеседник агентства уточнил, что сигналы о минировании объектов в Москве поступают с телефонов и IP-адресов иностранных государств, в том числе Украины.

В числе объектов, подвергшихся атаке, МГТУ им.Баумана, РГГУ, МГГУ, Институт русского языка им.Пушкина, Московский университет гражданской авиации, Российский государственный университет физкультуры, спорта и туризма, парк «Сокольники», бассейн «Чайка», башня «Город столиц» в комплексе «Москва-Сити», несколько московских школ, а также торговые центры.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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