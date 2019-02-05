Эхо громких скандалов: «Аэрофлот» «подсластит» иностранные соцсети и Рунет с помощью ЛОМов

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» на фоне громких скандалов с участием известных общественников и блогеров, обвинявших перевозчика в неподобающем отношении к своим клиентам, развернет рекламную кампанию в социальных сетях. «Аэрофлот» готов потратить почти 180 млн рублей на продвижение своих услуг на платной основе на страницах лидеров общественного мнения в России и за рубежом. Как ожидается, итоги электронных трех аукционов будут подведены 6 марта.

Как следует из документации на сайте госзакупок, 58,5 млн рублей «Аэрофлот» готов отдать за создание коммуникационной стратегии для работы в иностранных социальных сетях и комплексное продвижение в зарубежных сегментах Интернета. Сюда входит подготовка фото- и текстового контента, платное продвижение деятельности «Аэрофлота» на страницах лидеров общественного мнения в соцсетях. В техзадании говорится, что целью этой работы является «закрепление лидерских позиций ПАО «Аэрофлот» в отрасли гражданской авиации за рубежом».

Подрядчику, в частности, придется позиционировать «Аэрофлот» как «современную, динамично развивающуюся авиакомпанию премиум-класса, ориентированную на глобальное развитие», «входящую в число мировых лидеров масштабам ведения бизнеса и уровню цифровизации», «социально ответственную компанию, реализующую значимые для общества программы и инициативы».

Любопытно, что в числе задач в техзадании значится «нейтрализация информационных рисков в социальных сетях – снижение уязвимости компании в отношении обсуждаемых в публичном поле конфликтных тем». Напомним, в середине января стало известно, что в Федеральный суд Северного округа штата Иллинойс (США) поступил иск пассажиров к компании «Аэрофлот». Людей не пустили на борт самолета в московском аэропорту «Шереметьево» и отказались предоставить им места на следующих рейсах.

Продвигать «Аэрофлот» предполагается на официальных каналах компании в англоязычном сегменте Facebook и Twitteг, а также в китайском сервисе микроблогов Weibo и китайской системе WeChat. «Лидер общественного мнения (ЛОМ) – человек, пользующийся авторитетом у определённой аудитории, способный влиять на предпочтения и мнение этой аудитории: топовые блогеры, журналисты, общественные и культурные деятели», – говорится в техзадании. Национального перевозчика интересуют ЛОМы, имеющие от 20 тысяч подписчиков в Facebook и Twitter, и от 50 тысяч – в китайских соцсетях. Согласно проекту договора, подрядчик будет обеспечен работой до 31 декабря 2019 года.

Еще 58,8 млн рублей «Аэрофлот» готов заплатить за создание уникального видеоконтента для размещения в соцсетях в России и за рубежом. Пиарить компанию будут в Instagram, Facebook, Twitter, ВКонтакте, YouTube, Одноклассниках, и все тех же китайских Weibo и WeChat. Видеоролики должны собрать совокупно не менее 15 млн просмотров, требует «Аэрофлот».

В самую крупную сумму – 61,7 млн рублей – «Аэрофлот» оценил работу по созданию стратегии для работы в российских соцсетях и Рунете. Здесь подрядчику также придется подготовить фото- и видеоконтент, решить вопрос с продвижением национального авиаперевозчика лидерами общественного мнения, а кроме того – сформировать пул активных фанатов бренда, создать стикер-паки и GIF-анимацию для соцсетей и мессенджеров, обеспечить информационную рассылку. Пиарить «Аэрофлот» предполагается также в Livejournal и «Яндекс.Дзен». Судить о результативности работы подрядчика «Аэрофлот» будет по количеству лайков, комментариев и репостов.

Напомним, в ноябре 2018 года в Рунете грянул скандал вокруг лишения известного общественного деятеля Мити Алешковского бонусных миль и платинового клиентского статуса «Аэрофлота». Поводом стала публикация Алешковского в Twitter фото приказа, который запрещает сотрудникам «Аэрофлота» пользоваться мобильными телефонами во время рабочего дня.

Не успел затихнуть этот скандал, как грянул следующий: в январе блогер и владелец сервиса для раскрутки бизнеса в Instagram Александр Соколовский на своих страницах в соцсетях рассказал, что «Аэрофлот» ликвидировал накопленные им мили и привилегии по программе «Аэрофлот бонус». Таким образом перевозчик отреагировал на сообщения Соколовского в Instagram, посвященные декабрьскому инциденту с самолетом авиакомпании. Тогда лайнер «Аэрофлота», летевший из Москвы в Ниццу, совершил вынужденную посадку в Вене. Пассажирам было предложено вернуться в Москву и прибыть в Ниццу с потерей дня. Возмущенный блогер вел трансляцию из Вены, причем несколько раз использовал ненормативную лексику.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 05.02.19

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