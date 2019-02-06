Собянина ждут на разговор в Минтрансе РФ: речь пойдет о скандальной стройке

Стройка в столичном районе Ховрино, которая вызывает бурное недовольство москвичей, спровоцировала Минтранс на переговоры с мэрией Москвы и руководством РЖД. Провести соответствующие консультации пообещал министр транспорта Евгений Дитрих, выступая сегодня в Госдуме в рамках «правительственного часа».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с вопросом о законности действий застройщика к министру обратилась депутат Госдумы от «Справедливой России» Галина Хованская. Она напомнила, что компания РЖД строит к Москве четыре крупных логистических центра, при этом два из них – в непосредственной близости к жилой застройке.

В частности, на севере Москвы в районе Ховрино стройка идет «с грубым нарушением санитарно-защитной зоны в 300 метров». «Расстояние от домов до забора стройки составляет 39 метров. При этом работы идут круглосуточно», – отметила Хованская. Парламентарий подчеркнула, что такие действия РЖД спровоцировали массовые протесты жителей района, поданы и иски в суд. Компания же, по словам парламентария, «вводит в заблуждение депутатов своими ответами» на запросы, сообщая, что все нормы соблюдены.

«Вопрос – необходимо ли соблюдение прав граждан в мегаполисах при реализации таких важных проектов?» – поинтересовалась Хованская у министра. Из ответа чиновника фактически следовало, что права соблюдать надо – но не всегда и не всем.

«Естественно, соблюдение прав граждан во всех случаях необходимо, как на территории мегаполисов, так и любых других населенных пунктов, – осторожно начал Дитрих. – Права установлены и должны, безусловно, соблюдаться. Мы с вами понимаем прекрасно, и вы, погрузившись в этот проект знаете, что не во всех случаях соблюдение этих правил возможно».

Дитрих напомнил, что Москва – «чрезвычайно густонаселенный мегаполис», в котором застройщики «вынуждены вписывать объекты транспортной инфраструктуры, которые в будущем упростят жизнь людей, в существующую застройку». «Я всегда выступаю за то, чтобы максимально взаимодействовать с жителями – разъяснять возможности, которые появятся при реализации объектов, согласовывая с гражданами условия которые станут максимально комфортными», – подчеркнул министр транспорта, отметив, что графики работы по ночам и в выходные «могут быть скорректированы». В качестве примера он привел действия чиновников, которые каждое лето вынуждены корректировать графики дорожных работ на трассах в южном направлении, поскольку именно в теплое время россияне массово отправляются в отпуск на личных автомобилях.

«Раз вы обратили внимание на эту проблему – мы вместе с РЖД и Москвой посмотрим на нее внимательно и предложим решения, которые позволят жителям комфортно себя чувствовать», – пообещал Дитрих.

Жители района Ховрино регулярно проводят акции протеста против строительства терминально-логистического центра. Москвичи возмущены тем, что их район будут свозить грузовые контейнеры со всей страны, большегрузы будут работать там круглосуточно, в результате резко ухудшится экология, а соседям ТЛЦ придется напрочь забыть о качестве и комфорте жизни. Следующий митинг жители Ховрино намерены провести 9 февраля около Дегунинского пруда.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 06.02.19

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