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Четверг, 7 февраля 2019, 11:58 мск

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Ни денег, ни отпуска: в Москве против лжетурагента заведено 11 уголовных дел

В Москве женщина похитила более 1 млн рублей, заключая липовые туристические договоры с гражданами, планировавшими свой отпуск провести за границей, однако оказались липовыми. Об этом, как передает сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

По данным полиции, преступления были совершены в 2016-2017 годах, когда обвиняемая являлась директором коммерческой организации. Она заключала с потерпевшими договоры о турпоездке, согласно которым компания брала на себя обязательства по бронированию у туроператора и передаче туристам прав на поездки в Турцию, Вьетнам, Марокко и Тунис, после чего женщина присваивала деньги, а обязательства по договору не выполняла.

Таким образом было похитила в общей сложности свыше 1 млн рублей у 11 граждан.

Возбуждено 11 уголовных дел по ст.159 УК РФ («Мошенничество»). Они объединены в одно производство.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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