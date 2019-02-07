«Ударился» в ванной 6 раз и впал в кому: в приемной многодетной семье погиб 3-летний малыш

В Подмосковье после смерти 3-летнего малыша в приемной семье возбуждено два уголовных дела. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, ЧП произошло 29 января. В приемное отделение ГБУЗ МО «Подольская детская городская больница» привезли мальчика с черепно-мозговой травмой, ушибом и отеком головного мозга, анатомической комой 3 степени. 4 февраля ребенок умер, не приходя в сознание. Опекун заявила, что мальчик во время купания упал в ванной и получил травму. Однако в рамках экспертизы установлено, что причиной смерти ребёнка стала закрытая черепно-мозговая травма, образовавшаяся не менее чем от шести ударов в область головы и лица.

Первоначально было возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть»).

Позже было возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека»).

Дело взято под контроль центрального аппарата СКР. Предполагается, что в рамках расследования будет дана оценка и действиям должностных лиц органов опеки.

Стоит отметить, что в семье, в которой жил погибший малыш трое своих детей и еще трое под опекой (6, 3 и 1,5 лет). Приемные дети сейчас изъяты и переведены в ресурсную семью «до выяснения обстоятельств», отмечает РИА «Новости».

Как уточняет «Московский комсомолец», мать детей зарегистрирована в подмосковном Подольске в общежитии с плохими условиями проживания, и многодетную семью здесь никогда не видели.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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