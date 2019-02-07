Новые подробности трагедии в Подмосковье, где погиб 3-летний малыш: фиктивный брак и задержание «родителей»

В Подмосковье задержаны приемные родители 3-летнего мальчика, который погиб, получив черепно-мозговую травму. Пресс-служба регионального главка Следственного комитета раскрыла шокирующие подробности трагедии, которая произошла в этой многодетной семье.

В частности, ведомством установлено, что брак между опекунами ребенка был фиктивный – муж в действительности является сожителем старшей родной дочери подозреваемой. Брак был заключен, чтобы вдвое увеличить размер пособий на содержание опекаемых детей. Как ожидается, в ближайшее время задержанные «родители» будут допрошены.

Кроме того, в больнице, куда привезли мальчика для оказания помощи, а также в управлении опеки и попечительства изъяты медицинские документы ребенка. В квартире подозреваемых криминалистами и следователями проведён обыск.

В настоящий момент устанавливается, при каких обстоятельствах совершено преступление, и кто из опекунов нанес ребёнку травмы, повлекшие его смерть.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», ЧП произошло 29 января в Подольске. В приемное отделение местной детской городской больницы привезли мальчика с черепно-мозговой травмой, ушибом и отеком головного мозга, анатомической комой 3 степени. 4 февраля ребенок умер, не приходя в сознание. Опекун заявила, что мальчик во время купания упал в ванной и получил травму. Однако в рамках экспертизы установлено, что причиной смерти ребёнка стала закрытая черепно-мозговая травма, образовавшаяся не менее чем от шести ударов в область головы и лица.

Первоначально было возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть»).

Позже было возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека»).

Известно, что в «семье» было три родных ребенка, а также три малыша под опекой. Двое приемных детей (6, и 1,5 лет) сейчас переведены в ресурсную семью «до выяснения обстоятельств». Расследование взял под контроль центральный аппарат Следственного комитета.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.02.19

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