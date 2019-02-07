Минздрав РФ нашел главную причину смертности мужчин – пьют

В России 70% мужчин трудоспособного возраста умирают из-за злоупотребления алкоголем. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. По ее словам, еще одной частной причиной является курение и неправи.

«70% – это алкоголь-ассоциированная смертность, причем не только острая, но накопительная алкогольная смертность – циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкреонекроз, ранний атеросклероз, ранняя гипертоническая болезнь», – цитирует Скворцову РБК.

Она пояснила, что сейчас в России 80% смертей приходится на сосудистые патологии, которые возникают из-за неправильного образа жизни. По словам министра, на здоровье человека наследственность влияет всего на 15%, остальные 85% – это окружающая среда: природа, климат и вред на производстве (15-20%) и образ жизни (60%)

Сейчас, как сообщила министр, смертность мужчин трудоспособного возраста – 750 человек на 100 тысяч, женщин – 203 человека на 100 тысяч. При этом, у министерства здравоохранения стоит задача снизить данные показатели до 560-580 человек на 100 тысяч у мужчин и 180 человек на 100 тысяч у женщин.

Главной национальной задачей Скворцова назвала увеличение продолжительности жизни до 80 лет. «Для этого мы за шесть лет к 2024 году должны в год сохранять на 230 тысяч жизней больше, чем в 2017 году», – сказала Скворцова и напомнила, что средняя продолжительность жизни в стране составляет 72,7 года.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», увеличение продолжительности жизни до 80 лет стало главной причиной, которой правительство «четвертого срока» президента Владимира Путина пыталось оправдать крайне непопулярную пенсионную реформу, увеличившей возраст выхода на заслуженный отдых для мужчин и женщин на 5 лет.

При этом кабмин планомерно рушит систему здравоохранения в РФ и создает для работы врачей деструктивные условия. Каким образом, власть собирается достичь заявленных главой государства показателей при общем упадке медицины – вопрос открытый.

Стоит отметить, что эксперты уже сейчас убеждены, что заветные «80 лет» останутся недостижимыми для значительного числа жителей страны. Более того, с каждым годом шансы россиян выйти на заслуженный отдых будут неуклонно снижаться. Согласно прогнозам, к окончанию переходного периода 17,4% мужчин и 6,5% женщин до пенсии не доживут.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 07.02.19

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