Эксперты: шанс дожить до пенсии у россиян будет снижаться каждый год

Эксперты Института демографии Высшей школы экономики оценили шансы граждан России дожить до пенсионного возраста в случае проведения пенсионной реформы. Выяснилось, что с каждым годом шансы россиян выйти на заслуженный отдых будут неуклонно снижаться. К окончанию переходного периода 17,4% мужчин и 6,5% женщин до пенсии не доживут.

Для своих расчетов аналитики взяли за основу данные базы Human Mortality Database и сценария изменений в смертности, заложенного в средний (наиболее вероятный) вариант прогноза Росстата, передает РБК. «Вероятность дожития мужчин, которые будут выходить на пенсию в течение предложенного правительством переходного периода, до пенсионного возраста составляет от 82 до 96%, для женщин этот показатель находится на уровне 93-99%», – утверждают эксперты.

Переходный период для мужчин продлится с 2019 по 2028 год и затронет представителей сильного пола 1959 года рождения и младше. Среди тех, кто родился в 1959 году, вероятность дожития до нового пенсионного возраста составляет 95,8% (61 год), среди родившихся в 1960 году – 91,7% (62 года), в 1961 году – 88,9% (63 года), в 1962 году – 85,6% (64 года). При этом оценки экспертов не учитывают тех, кто родился в тот же период, но до пенсии уже не дожил.

В последний этап переходного периода попадут мужчины 1963 года рождения. Вероятность дожития до пенсии для них составит 82,6%. То есть не доживет до пенсии каждый пятый. Если же пенсионный возраст оставить на то же уровне (60 лет), шансы мужчин выйти на заслуженный отдых значительно вырастут. Для 1959-1963 годов рождения они составляют 92-98%.

У женщин показатели несколько выше, но тенденция снижения шансов дожития также сохраняется. Переходный период продлится до 2034 года и затронет женщин 1964-1971 годов рождения. Для 1964 года вероятность их дожития до новых пенсионных возрастов составляет 98,9%, для 1965-го – 97,8%, для 1966-го – 97%, для 1971 года – 93,5%. То есть на последнем этапе реформы 6,5% женщин умрут раньше, чем смогут выйти на пенсию.

Напомним, 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Законопроект может быть принят в первом чтении уже 19 июля.

Инициатива правительства вызвала недовольство в регионах, в ряде субъектов Федерации прошли протестные акции. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, объявив о подготовке митингов протеста по всей России. О готовящихся протестных акциях также заявили ряд политических партий и оппозиционер Алексей Навальный. Онлайн-петицию против пенсионной реформы, инициированную КТР, подписали уже почти 2,5 млн человек.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.06.18

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