Взрыв в перинатальном центре: есть пострадавшие

В Подмосковье в перинатальном центре взорвался гимнастический шар с жидким герметиком, в результате чего пострадало двое сотрудников. Об этом, кА кпередает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло в перинатальном центре Коломны. По предварительным данным, сотрудники организации накачали гимнастический шар, используя жидкий герметик, однако он взорвался. В результате взрыва, кроме двух пострадавших, произошло обрушение потолочных плит и выбило окно.

По данному факту организована доследственная проверка. Предполагается, что по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.02.19

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