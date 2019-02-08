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Пятница, 8 февраля 2019, 16:31 мск

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Взрыв в перинатальном центре: есть пострадавшие

В Подмосковье в перинатальном центре взорвался гимнастический шар с жидким герметиком, в результате чего пострадало двое сотрудников. Об этом, кА кпередает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло в перинатальном центре Коломны. По предварительным данным, сотрудники организации накачали гимнастический шар, используя жидкий герметик, однако он взорвался. В результате взрыва, кроме двух пострадавших, произошло обрушение потолочных плит и выбило окно.

По данному факту организована доследственная проверка. Предполагается, что по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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