В Москве мужчина до смерти избил бездомную собутыльницу

В Москве мужчина до смерти избил свою знакомую и бросил ее тело в мусор. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело.

В ведомстве уточнили, что тело погибшей женщины без определенного места жительства было обнаружено 9 февраля в мусорном контейнере в Измайловском районе. По подозрению в совершении преступления был задержан ее знакомый – он уже признал вину. Мужчина пояснил, что конфликт произошел на бытовой почве во время распития спиртных напитков.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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