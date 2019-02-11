Сплошное лицемерие: жители РФ не верят власти и сами ей врут

Более половины граждан России (52%) считают, что власти скрывают от них реальное положение дел в стране. При этом, как показали результаты опроса «Левада-центра», фактически четверть россиян признались, что скрывают свое реальное отношение к власти.

Согласно итогам исследования, 16% респондентов уверены, что чиновники практически всегда врут им о реальном положении дел в экономике, медицине, пенсионном обеспечении и борьбе с преступностью. Еще 36% считают, что им «по большей части» попадает недостоверная информация о ситуации в стране.

33% думают, что иногда им сообщают правду, а иногда – нет. 10% – что власть «по большей части» говорит правду, продолжают верить чиновникам только 2% россиян.

Стоит отметить, что это самые низкие показатели доверия с 2010 года. Тогда число тех, кто заявлял о том, что власть скрывает от них информацию, составляло в сумме 39% (сейчас – 52%).

Примечательно, что в последнее время увеличилось и число тех, сам скрывает свое отношение к власти и лично к президенту РФ Владимиру Путину. Сейчас 6% уверены, что «практически все скрывают отношение» – цифра на протяжении последних четырех лет оставалась на уровне 3%. Еще 22% считает, что большинство неискрене отзывается о главе государства. Прежний максимум был зафиксирован в 2013 году – тогда об это заявило 26%.

Как сообщал «Новый День», разочарованность граждан РФ нынешним политическим курсом стала проявляться после 16 июня, когда правительство Дмитрия Медведева внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. 29 августа президент РФ высказался в поддержку реформы.

В сентябре «Левада-центр» сообщил, что 53% (в июле – 37%) россиян готовы участвовать в акциях протеста против пенсионной реформы. Кроме этого социологи фиксировали рост тревожности среди жителей страны. Опасения, касательно практически всех проблем, от роста цен до безработицы, выросли за прошедший год практически на треть – такие показатели последний раз фиксировались накануне дефолта 1998 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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