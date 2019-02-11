СМИ: В Москве избит сотрудник ФСБ, проводится проверка

В Москве подвергся нападению сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. ЧП произошло 10 февраля в районе Хамовники в Абрикосовском переулке, передает РБК со ссылкой на источник в территориальном отделе полиции.

Сообщается, что неизвестные кинули бутылку в машину Skoda Octavia – служебный автомобиль старшего оперуполномоченного по особо важным делам управления «К» ФСБ России, после чего избили его самого. Насколько сильно пострадал сотрудник спецслужбы, собеседники РБК не сообщили, но уточнили, что он отказался от медицинской помощи.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия. Официального подтверждения этого инцидента пока не поступало, однако источники ТАСС и РИА «Новости» также сообщили об этом ЧП.

РБК отмечает, что управление «К» ФСБ России входит в службу экономической безопасности и занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой сферы. Несколько лет назад к подразделению было присоединено также управление «Н», которое отвечало за борьбу с наркотиками, контрабандой и организованной преступностью. Сотрудники управления «К» участвовали в операциях по задержанию бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна и сенатора Совета Федерации Рауфа Арашукова.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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