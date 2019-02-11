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Четверг, 14 февраля 2019, 00:05 мск

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Минус $10 млрд в месяц: частный капитал продолжает бежать из России

Чистый вывоз капитала частным сектором из России по итогам января, согласно предварительной оценке Банка России, достиг отметки $10,4 млрд, что в полтора раза превышает сумму за этот же месяц 2018 года.

По итогам 2018 года ЦБ оценил чистый отток капитала в размере $67,5 млрд. Согласно базовому сценарию (при средней цене нефти $55 за баррель) опубликованного в декабре прогноза, в 2019 году он ожидается на уровне $20 млрд.

В то же время, по предварительной оценке ЦБ, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе 2019 года составило $11,8 млрд и уменьшилось по сравнению с уровнем января-2018 на $1,1 млрд. Регулятор пояснил, что это произошло в результате снижения экспорта товаров на фоне сокращения совокупного отрицательного сальдо других компонентов текущего счета платежного баланса.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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