Россия тонет в разногласиях: общество разобщено

Более половины россиян (57%) считает, что в стране «больше несогласия и разобщенности». Наиболее острые противоречия, по мнению граждан, между властью и народом (45%), богатыми и бедными (40%) и людьми разных политических убеждений (24%), следует из результатов социологического исследования группы ЦИРКОН, пишет газета «Коммерсантъ».

Согласно итогам опроса, больше половины опрошенных россиян (65%) считает, что «в отношениях с людьми следует быть осторожными». Только 31% считает, что «большинству можно доверять». Треть респондентов (30%) считает, что в стране в целом «сплоченность и согласие», но большинство же склоняются к тому, что в обществе «больше несогласия, разобщенности» (57%).

Комментируя результаты исследования, глава ЦИРКОН Игорь Задорин отметил, «главными объединяющими факторами в российском обществе остаются семейные ценности и патриотизм, а также отчасти профессиональная идентичность».

Большинство опрошенных (75%) утверждают, что «готовы объединяться с другими людьми для совместных действий, если их идеи и интересы совпадают». Не согласны объединяться с другими людьми 15% опрошенных. Затруднились ответить 10%. «Противоречие между восприятием внешнего общества и ближнего круга объясняется тем, что своих знакомых люди знают из своего непосредственного опыта, а представление об остальном обществе формируется в больше мере информационным полем»,– пояснил Задорин.

По его словам, «из СМИ люди сейчас получают больше информации о войнах и конфликтах, которые смакуются на разных ток-шоу, чем о единстве общества». Кроме того, как отметил Задорин, «сплоченность в ближнем круге выше и потому, что в нем люди, как правило, равны в своем социальном статусе, а в целом в российском обществе растет социальное неравенство, и конфликтность заметно повысилась».

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов со своей стороны обратил внимание, что «в обществе потребления давно наметилась тенденция к тому, что каждый выступает сам за себя, и людей объединяют только протестные антибюрократические и антиолигархические настроения». По его оценке, до последнего времени удавалось консолидировать общество под эгидой президента, поскольку только он воспринимается как созидатель. «Остальные общественно-политические институты девальвированы, и люди опираются на президента, армию и церковь», – считает коммунист.

Стоит отметить, что, согласно итогам опроса «Левада-центра», почти половина россиян (45%) считают, что страна развивается в неверном направлении. Социологи обратили внимание, что это число – максимальное – за последние 12 лет. При этом 64% респондентов одобряют деятельность Владимира Путина на президентском посту. О неодобрении заявили 34% участников опроса.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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