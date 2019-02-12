Афера на полмиллиарда: подозреваемый в мошенничестве с землей отказался от показаний

В Подмосковье предъявлено обвинение предпринимателю Илье Шерману, который обвиняется в присвоении федеральной земли на полмиллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета РФ.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый, который был на прошлой неделе экстрадирован из Италии, допрошен, но отказался от дачи показаний и не признал свою вину. Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

Стоит отметить, что максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или дохода за период до трех лет.

Как сообщал «Новый День», Шермана обвиняют в махинация с землей в подмосковном Одинцово в 2010 году. По версии следствия, предприниматель вместе с сообщниками решил присвоить себе землю, которая находилась в федеральной собственности. Они «создали видимость приобретения недвижимости и использования участков целиком» и получили исключительное право на приобретение земельных участков, в соответствии со ст. 36 Земельного кодекса РФ. В результате в их собственности оказалось два земельных участка площадью 174 488 кв. метра. Их стоимость превысила 568 млн рублей.

Когда этот случай попал в поле зрение правоохранительных органов, Шерман скрылся из России и был объявлен в международный розыск. 28 марта 2018 года НЦБ Интерпола Италии сообщило о его задержании. 24 января 2019 года министр юстиции Италии принял решение о его экстрадиции в Россию. 8 февраля состоялась передача подозреваемого.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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