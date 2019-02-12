российское информационное агентство 18+

Новый налог для самозанятых: нюансы и риски

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 14 февраля 2019, 00:02 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

Нелетная погода: «Аэрофлот» отменил более 70 рейсов

Крупнейшая российская авиакомпания отменила более 70 рейсов, запланированных на среду, 13 февраля, из столичного аэропорта «Шереметьево» и обратно. Перевозчик пояснил, что это связано с «прогнозом неблагоприятных метеоусловий».

«Аэрофлот» предупредил об отмене как внутренних рейсов, в частности, в Екатеринбург (и обратно), Иркутск, Омск, Новосибирск и ряд других городов, так и международных, в том числе, в Хельсинки и обратно, Милан, Штутгарт и многие другие.

Вместе с тем изменено на более позднее время отправления ряда рейсов.

«Оповещение пассажиров проводится через центр информации и бронирования. Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами «Аэрофлота», – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие два дня столичном регионе ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, а также гололедные явления. При этом температурный фон остается стабильным и выше своих многолетних значений более чем на 7°. В Москве сегодня и завтра 0…+2°, ближайшей ночью -1…+1°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.02.19

Александр Друзь оказался в центре громкого телескандала с «подкупом». / Россия ждет либерального Сталина, а «шестая колонна» готовит госпереворот. Политолог Сергей Марков в интервью РИА «Новый День» о ситуации в стране. / Подвело ценообразование: ФАС возбудила дело против Samsung. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Аэрофлот

Эхо громких скандалов: «Аэрофлот» «подсластит» иностранные соцсети и Рунет с помощью ЛОМов

Главный пилот «Аэрофлота» попался на попытке дать взятку

ФАС пожурила «Аэрофлот» из-за цен на билеты

Прокуратура оценила нововведение «Победы»: направлен иск в суд

Главу «Аэрофлота» обвинили в злоупотреблении полномочиями из личной мести

Хамство, унижение и не только: амбициозные планы «Аэрофлота» ударят по карману пассажиров

«Аэрофлот» замахнулся на четыре новых порта базирования в России

Авиакомпания «Россия» переезжает в «Шереметьево»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Туризм, Аэрофлот,

Новости партнеров