Нелетная погода: «Аэрофлот» отменил более 70 рейсов

Крупнейшая российская авиакомпания отменила более 70 рейсов, запланированных на среду, 13 февраля, из столичного аэропорта «Шереметьево» и обратно. Перевозчик пояснил, что это связано с «прогнозом неблагоприятных метеоусловий».

«Аэрофлот» предупредил об отмене как внутренних рейсов, в частности, в Екатеринбург (и обратно), Иркутск, Омск, Новосибирск и ряд других городов, так и международных, в том числе, в Хельсинки и обратно, Милан, Штутгарт и многие другие.

Вместе с тем изменено на более позднее время отправления ряда рейсов.

«Оповещение пассажиров проводится через центр информации и бронирования. Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами «Аэрофлота», – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие два дня столичном регионе ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, а также гололедные явления. При этом температурный фон остается стабильным и выше своих многолетних значений более чем на 7°. В Москве сегодня и завтра 0…+2°, ближайшей ночью -1…+1°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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