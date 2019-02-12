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Четверг, 14 февраля 2019, 00:02 мск

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ЧП в Подмосковье: бандиты в масках убили борца с коррупцией

В Подмосковье двое неизвестных в масках до смерти избили мужчину во дворе дома. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло вечером 11 февраля во дворе многоэтажного дома в поселке Виноградово. Преступники напали на мужчину, нанесли ему удары по голове предположительно битами, а затем скрылись с места происшествия.

Потерпевший был госпитализирован, однако врачам не удалось его спасти, он скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение смерти по неосторожности, повлекшее смерть»).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Виноградово люди в масках избили до смерти руководителя подмосковного отделения общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти» Дмитрия Грибова.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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