Пытались «отмазать» от «уголовки»: следователь полиции и адвокат отправлены за решетку

В Москве сотрудник полиции и адвокат приговорены к 7 и 5 годам заключения за взяточничество и посредничество в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в июле 2017 года бывший заместитель начальника следственного отделения ОМВД России по району Северное Бутово Максим Зайцев согласился «отмазать» за 200 тысяч рублей от ответственности 25-летнего москвича, который проходил по уголовному делу о сбыте наркотиков. В целях конспирации Зайцев привлек в качестве посредника адвоката Елену Сидоренкову, которая передала ему деньги.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом через посредника взятки в крупном размере») и п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

Приговором суда Зайцеву назначено 7 лет 6 месяцев в колонии строгого режима и штраф в 4 млн рублей, с лишением права занимать должности в органах внутренних дел сроком на 5 лет и лишением специального звания «майор юстиции». Сидоренкова приговорена к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафу в 4 млн – с лишением права заниматься адвокатской деятельностью четыре года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.02.19

Госдолг США обновил декабрьский мировой рекорд. / Сенатор Клишас взялся за детей: теперь их будут отправлять в интернаты без решения суда. / В уральских агрохолдингах ФСБ и налоговая проводят выемку документов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»